«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

Воронежский «Факел» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Воронежцы просят рассмотреть эпизод на 45-й минуте матча, в котором арбитр Артём Чистяков не назначил пенальти в ворота гостей. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС. Встреча проходила в воскресенье, 24 ноября, и завершилась вничью — 1:1.

После 16 туров воронежский «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Московское «Динамо» занимает пятое место, набрав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.