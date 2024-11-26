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Денис Глушаков: когда характера нет, «Спартак» может проиграть любой команде

Денис Глушаков: когда характера нет, «Спартак» может проиграть любой команде
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Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» объяснил, от чего зависят результаты московского «Спартака». Команда выигрывает лишь в том случае, если проявляет характер. Ранее Глушаков и сам выступал в составе красно-белых.

«В принципе, «Спартак» всегда играет примерно в один и тот же футбол. Просто у футболистов либо есть характер, либо нет. Когда команда с характером, она побеждает. Когда характера нет, «Спартак» может проиграть любой команде. Всё зависит от настроя», — сказал Денис Глушаков.

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Полная версия подкаста «Чемпионата» с Глушаковым в видео-формате:

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