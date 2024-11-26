Игрок «Манчестер Юнайтед» Дало высказался о тренере команды Рубене Амориме

Португальский защитник английского «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о новом главном тренере команды Рубене Амориме.

«Рубен Аморим — именно тот, кто нам нужен для такого клуба. Он очень требователен. Это тот стандарт, который должен быть в клубе: требовать, чтобы люди были действительно профессиональными и усердно работали на благо команды. Это чёткое послание, которое он даёт нам каждый день», — приводит слова Дало журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Аморима на пост главного тренера клуба 1 ноября. Срок контракта португальца с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2027 года.