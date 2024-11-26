Тороп: не помню столкновения с Алипом, а потому не чувствую страха

Вратарь ПФК ЦСКА Владислав Тороп рассказал, что не испытывает психологических проблем при игре в футбол после перенесённой травмы. Напомним, в результате столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в мае этого года Тороп получил перелом лицевой кости, из-за чего пробыл в лазарете почти два месяца.

— Этот сезон для тебя наверняка тяжелее, так как ты входил в него после травмы. Стало ли тебе психологически сложнее играть на выходе после случая с Алипом?

— Вроде бы нет. Я вообще не помню того столкновения с Алипом, поэтому, может быть, из-за этого не чувствую какого-то страха. Честно, у меня вообще ничего не поменялось, ну кроме того, что откололись зубы (смеётся). Только за это обидно, — приводит слова Торопа официальный сайт ЦСКА.

Торопу 21 год, он является воспитанником академии ПФК ЦСКА. В нынешнем сезоне молодой голкипер провёл семь матчей — все в Кубке России. Пять раз Владиславу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Торопа с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего голкипера в € 1 млн.