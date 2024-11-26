Глушаков ответил, кто из нынешнего «Спартака» заиграл бы в чемпионском составе 2017 года

Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» ответил, кто из нынешнего «Спартака» мог бы заиграть в чемпионском составе красно-белых 2017 года.

— А кто из нынешнего «Спартака» играл бы в твоём, чемпионском?

— Там серьёзная компания была. Понятно, что Барко был бы в обойме, но не факт, что играл бы, — сказал Денис Глушаков.

35-летний Глушаков выступал в составе московской команды с 2013 по 2019 год, сыграв за это время в 173 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Именно в 2017 году, при Глушакове, «Спартак» в последний раз становился чемпионом России.