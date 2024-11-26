Николай Наумов: слова Николича после «Ростова» — дурость! Зачем ты тогда тренируешь?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Марко Николича об «экспериментах» после проигрыша в матче 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Я смотрел матч ЦСКА – «Ростов», где есть очевидная ошибка Николича. Что значит проверить футболистов? Такой серьёзный матч, а он проверяет игроков. Болельщику ЦСКА никак не объяснишь слова Николича: «Лучше проиграем». Что это значит? Зачем ты тогда тренируешь и готовился к матчу целую неделю? Это дурость! Это он так пытается оправдать себя. Якобы он ещё не готов решать, поэтому получается так. С первого дня тренер должен ставить свою игру, а также требовать и добиваться побед.

ЦСКА в последних матчах играет очень натужно — 1:0, 0:0 и проигрывает. То есть команда забивает очень мало. Пока Николичу не удаётся построить в ЦСКА ту команду, которая была в «Локомотиве». Это надо признать. Наверное, до зимнего перерыва и не получится. Надо доиграть и за два месяца построить игру, которую хочет видеть Николич. Уже по второй части сезона можно судить, справляется ли сербский специалист со своей работой», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.