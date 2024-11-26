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Геннадий Орлов раскритиковал судейство Сергея Карасёва в матче «Оренбург» — «Зенит»

Геннадий Орлов раскритиковал судейство Сергея Карасёва в матче «Оренбург» — «Зенит»
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Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал работу арбитра Сергея Карасёва в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Зенит». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

«Российский футбол всё-таки очень грубый. Смотри, вот в первом тайме Марин три раза бьёт наших игроков. Карасёв считается суперзвезда судейская. А он считает, Карасёв, что это просто игра. Ну какая игра, если ты умышленно цепляешь? Он даже ему устно ничего не сказал. Я удивлён был Карасёву. Ну, ты остановись, ты имеешь право, предупреди, дай ему понять», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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