Геннадий Орлов раскритиковал судейство Сергея Карасёва в матче «Оренбург» — «Зенит»

Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал работу арбитра Сергея Карасёва в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Зенит». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Российский футбол всё-таки очень грубый. Смотри, вот в первом тайме Марин три раза бьёт наших игроков. Карасёв считается суперзвезда судейская. А он считает, Карасёв, что это просто игра. Ну какая игра, если ты умышленно цепляешь? Он даже ему устно ничего не сказал. Я удивлён был Карасёву. Ну, ты остановись, ты имеешь право, предупреди, дай ему понять», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».