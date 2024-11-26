«Даку — игрок по типу Холанда». Футболист «Рубина» Безруков оценил перспективы албанца

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о перспективах нападающего казанского клуба Мирлинда Даку заиграть в европейском чемпионате.

«Даку может быть востребован в Европе. С его стилистикой игры, мне кажется, он хорошо бы подошёл в АПЛ, чтобы цепляться за мячи впереди. Он — игрок по типу Холанда, если говорить по манере игры. Думаю, всё возможно», — приводит слова Безрукова «Матч ТВ».

Напомним, албанскому футболисту 26 лет. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей за «Рубин», в которых отметился восьмью голами и четырьмя результативными передачами. Казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 16 матчей.