Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Даку — игрок по типу Холанда». Футболист «Рубина» Безруков оценил перспективы албанца

«Даку — игрок по типу Холанда». Футболист «Рубина» Безруков оценил перспективы албанца
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о перспективах нападающего казанского клуба Мирлинда Даку заиграть в европейском чемпионате.

«Даку может быть востребован в Европе. С его стилистикой игры, мне кажется, он хорошо бы подошёл в АПЛ, чтобы цепляться за мячи впереди. Он — игрок по типу Холанда, если говорить по манере игры. Думаю, всё возможно», — приводит слова Безрукова «Матч ТВ».

Напомним, албанскому футболисту 26 лет. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей за «Рубин», в которых отметился восьмью голами и четырьмя результативными передачами. Казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 16 матчей.

Материалы по теме
«Это он ещё не на пике». Руслан Безруков — о словах Дзюбы, что Даку сильнее Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android