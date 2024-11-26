«Ему тяжело». Экс-игрок «Спартака» — об адаптации Соболева в «Зените»

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об адаптации Александра Соболева в Санкт-Петербурге. Прошлым летом он перебрался из московского клуба в стан сине-бело-голубых.

— Дмитрий, Соболев, что скажете?

— Процесс адаптации проходит не так быстро, затянулся, конечно, все мы ждём, наверное, от него голов, но их пока нет. Но мы видим, что форвард умеет забивать, он это демонстрировал и раньше. Посмотрим, что будет дальше.

— Но он же борьбу в основном не выигрывает, или я неправ?

— Ну, не всегда такие габаритные форварды могут выиграть верховую борьбу. Надо тоже отдать должное защитникам. Они прекрасно знают и сильное качество Соболева и, конечно же, готовятся. И тренер на установке говорит им, как против него играть, если он выходит в основном составе. Так что ему тяжело, — сказал Радченко в видео на YouTube-канале «Такой футбол».