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«Ему тяжело». Экс-игрок «Спартака» — об адаптации Соболева в «Зените»

«Ему тяжело». Экс-игрок «Спартака» — об адаптации Соболева в «Зените»
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Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об адаптации Александра Соболева в Санкт-Петербурге. Прошлым летом он перебрался из московского клуба в стан сине-бело-голубых.

— Дмитрий, Соболев, что скажете?

— Процесс адаптации проходит не так быстро, затянулся, конечно, все мы ждём, наверное, от него голов, но их пока нет. Но мы видим, что форвард умеет забивать, он это демонстрировал и раньше. Посмотрим, что будет дальше.

— Но он же борьбу в основном не выигрывает, или я неправ?

— Ну, не всегда такие габаритные форварды могут выиграть верховую борьбу. Надо тоже отдать должное защитникам. Они прекрасно знают и сильное качество Соболева и, конечно же, готовятся. И тренер на установке говорит им, как против него играть, если он выходит в основном составе. Так что ему тяжело, — сказал Радченко в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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