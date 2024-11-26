Игрок ЦСКА Койта: команда расстроена текущими выступлениями, к такому не подготовиться

Футболист ЦСКА Секу Койта высказался о последних результатах армейцев в нынешнем сезоне.

«В футболе так бывает — иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. У нас не так давно была хорошая серия из побед, но, к сожалению, сейчас не получается. Но мы профессионалы. Мы будем отдавать все силы, всех себя на 100%. В первую очередь нам нужно быть психологически сильными. Менталитет здесь очень важен.

К таким тяжёлым моментам не подготовиться, их трудно предсказать. Конечно, команду беспокоят текущие выступления, команда расстроена. Но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы выйти из этого трудного положения», — сказал Койта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.