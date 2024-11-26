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Александр Тарханов: «Ростов» создаст проблемы «Спартаку» на своём поле

Александр Тарханов: «Ростов» создаст проблемы «Спартаку» на своём поле
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Известный специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 27 ноября. Первый матч в этой паре завершился минимальной победой ростовчан — 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, у команд будет большая ротация, поэтому сложно сказать, как сложится матч. «Ростов» выиграл у ЦСКА, эта победа вдохновит их в предстоящем матче. Команды находятся на той стадии в Кубке России, когда нужно выигрывать в матче и проходить в следующую стадию.

«Ростов» на выезде обыграл ЦСКА, а на своём поле они, конечно, создадут проблемы «Спартаку». Если красно-белые будут играть так же, как с «Локомотивом», который в первом тайме просто разорвали, тогда они могут выиграть у «Ростова». У «Спартака» много хороших атакующих футболистов. Если эти игроки проявят себя лучшим образом в кубковом матче, тогда у красно-белых есть шансы обыграть «Ростов», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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