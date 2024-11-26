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Радимов: не могу сказать, что по качеству игры «Зенит» закономерно вышел на первое место

Радимов: не могу сказать, что по качеству игры «Зенит» закономерно вышел на первое место
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре и результатах сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В матче 16-го тура высшего российского дивизиона команда Сергея Семака обыграла «Оренбург» и вышла на первое место в турнирной таблице.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

«Не могу сказать, что «Зенит» закономерно вышел на первое место по качеству игры. Более того, игра, особенно в первом тайме, совершенно не понравилась. Атаки развивались медленно у «Зенита», поэтому я бы не сказал, что Соболев во всём виноват. «Зенит» слишком медленно выходил из обороны», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ

В следующем матче Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 1 декабря.

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