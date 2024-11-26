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Масалитин: в «Сабахе» на Березуцкого будет давить результат и критика

Масалитин: в «Сабахе» на Березуцкого будет давить результат и критика
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера азербайджанского «Сабаха».

«Положительно отреагировал на назначение Березуцкого, особенно когда парень выбрал тренерскую профессию. Он работал вторым тренером вместе со Слуцким во многих командах, приобрёл необходимый опыт, а теперь хочет уйти в свободное плавание и быть главным тренером. Всё-таки второй тренер не несёт такой большой ответственности, как главный. На Василия будет давить результат и вся критика.

Большой минус, что он ушёл в этот клуб без своих помощников. Когда ты один начинаешь тренировать команду в другой стране, есть всегда подковёрные игры, у тебя нет такой большой поддержки, даже среди тренерского состава. В идеале, конечно, иметь свой собственный тренерский штаб, чтобы во время работы можно было спокойно опереться на свои задумки. Лучше иметь в штабе наставника, который будет старше тебя, который может в чём-то подсказать и перенаправить. Пожелаем ему всего хорошего в тренерской стезе и удачи», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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