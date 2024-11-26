Булыкин: на месте Василия Березуцкого пошёл бы работать в Россию вместо Азербайджана

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера азербайджанского «Сабаха».

«Василий Березуцкий делает шаг к большому тренерству. Будем надеться, что у него всё получится. Я всегда за то, чтобы бывшие футболисты, особенно высокого уровня, достигали хороших результатов в тренерской работе. Будет много трудностей в качестве главного тренера, ведь всё зависит от тебя и никто тебе не даст долго работать, если не будет результата.

Он уже засиделся у Слуцкого, поэтому решил начать собственную карьеру, пойдя работать в Азербайджан. Но я на его месте пошёл бы работать в Россию. У Березуцкого в России больше шансов, чтобы тренировать хорошую команду. «Сабах» — первый шаг к тому, чтобы потом вернуться в Россию в роли главного тренера. Я бы хотел видеть его главным тренером в РПЛ понятно какого клуба», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.