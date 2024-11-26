Иван Ломаев рассказал о своём состоянии после травмы, полученной в матче с «Ахматом»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своём состоянии после полученной травмы в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Вратарь травмировал плечо во время отражения 11-метрового удара.

«Всё нормально. Сегодня съезжу на МРТ, проведу дополнительное исследование. Перелома нет, это радует. Посмотрим, что покажет.

Спасибо всем за переживания! Много людей написало, приятно, что так поддерживают. Надеюсь, дальше будем набирать очки, тем самым благодарить болельщиков», — сказал Ломаев в интервью пресс-службе клуба.

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.