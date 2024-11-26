Вратарь ЦСКА Тороп рассказал, как предпочитает отдыхать

Российский голкипер ПФК ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос о предпочитаемом виде отдыха.

«Читаю, ходим с девушкой на выставки, смотрим фильмы. Собаку вот завели, что очень сильно отвлекает и расслабляет. Всего понемногу. Недавно на день рождения подарили телескоп, теперь жду неба без облаков, чтобы посмотреть на звёзды», — приводит слова Торопа официальный сайт ЦСКА.

Торопу 21 год, он является воспитанником академии ПФК ЦСКА. В нынешнем сезоне молодой голкипер провёл семь матчей — все в Кубке России. Пять раз Владиславу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Торопа с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего голкипера в € 1 млн.