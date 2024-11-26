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Леонид Трахтенберг раскрыл причину повышенного настроя «Спартака» на дерби с «Локомотивом»

Леонид Трахтенберг раскрыл причину повышенного настроя «Спартака» на дерби с «Локомотивом»
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Первый пресс-атташе в истории «Спартака», известный журналист Леонид Трахтенберг раскрыл причину повышенного настроя «Спартака» на дерби с «Локомотивом». Красно-белые обыграли соперника со счётом 5:2.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Возьму на себя смелость заявить, что присутствие более трёхсот болельщиков на открытой тренировке «Спартака» за два дня до матча с «Локомотивом» сыграло решающую роль в настроении команды и драматургии самого матча.

Можно изо дня в день повторять легионерам, что «Спартак» — великий и самый популярный в России клуб. Но когда они увидели, что в проливной дождь и в такой ветер, что ломаются деревья, на них пришло посмотреть более трёхсот болельщиков из «Фратрии» и Supporters Group, они до конца осознали, насколько любят и переживают за них люди самых разных возрастов и профессий. После такого ты выходишь на поле с горящими глазами и испытываешь стыд перед теми же людьми, которые были на тренировке, если не выкладываешься на 100%, чтобы сделать счастливыми тысячи людей. Неслучайно после матча с «Локомотивом» его безусловный герой Манфред Угальде признался, что именно та тренировка вдохновила его на игру, в которой ему посчастливилось забить четыре мяча и сделать голевую передачу», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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