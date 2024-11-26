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Экс-голкипер «Зенита» Крицюк рассказал, как оказался в «Тюмени»

Экс-голкипер «Зенита» Крицюк рассказал, как оказался в «Тюмени»
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Голкипер «Тюмени» Станислав Крицюк, ранее выступавший в санкт-петербургском «Зените», рассказал о том, как оказался в клубе из Первой лиги.

«Последние два года после «Зенита», после операции были скомканными для меня. Травма повлияла на моё состояние на поле. Летом изучали варианты, можно ли остаться в России. Серьёзных предложений не было. Получилось с «Тюменью».

Что касается самого сезона, никто не рад, что мы внизу таблицы, все бы хотели это исправить. Мы работаем над этим, делаем всё, что можем», — сказал Крицюк в эфире «Матч ТВ».

Последней командой вратаря был португальский «Жил Висенте». Ранее Крицюк также выступал в Португалии за «Риу Аве», «Брагу» и «Белененсеш». В России Станислав успел поиграть за «Краснодар» и «Зенит», с которым стал чемпионом страны. В активе Крицюка также есть два матча за российскую национальную команду. В еврокубках вратарь провёл 22 встречи за разные клубы.

После 20 сыгранных матчей Первой лиги «Тюмень» занимает последнее, 18-е место, заработав 12 очков.

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