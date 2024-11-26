Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Шатова в клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем исполняющего обязанности главного тренера клуба Олега Шатова в екатеринбургском клубе.

«В клубе довольны работой Олега Шатова на посту тренера нашей команды, и мы не ищем ему замену. Когда утвердим его в должности главного тренера? Олег хорошо выполняет свою работу. Пускай продолжает в том же духе, а дальше будет видно», — приводит слова Иванова Sport24.

6 ноября было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова и назначении Олега Шатова на должность исполняющего обязанности главного тренера.

После 20 сыгранных туров в Первой лиге «Урал» занимает третье место в турнирной таблице. Команда из Екатеринбурга имеет в своём активе 36 очков.