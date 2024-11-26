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«Я поехал рубить бабки». Экс-игрок «Амкара» рассказал об уходе Черчесова в «Динамо»

«Я поехал рубить бабки». Экс-игрок «Амкара» рассказал об уходе Черчесова в «Динамо»
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился воспоминаниями об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера пермского клуба в 2014 году. Специалист перешёл из стана красно-чёрных в московское «Динамо».

«По сути, я закончил с футболом из-за Черчесова. Черчесов в «Амкаре» тоже не задержался. Через полгода принял предложение «Динамо» и на прощание сказал футболистам: «Я поехал рубить бабки».

Кто-то в «Амкаре» был доволен работой Черчесова? Думаю, да. Результат в первом круге он дал — у ребят, которые стабильно при нём играли, вопросов точно нет», — приводит слова Попова Sport24.

Попов является воспитанником СДЮШОР (Пермь). Защитник успел поиграть за пермскую «Звезду», казанский «Рубин» и «Амкар», где он и завершил карьеру. В общей сложности Алексей сыграл за «Амкар» 385 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Вместе с пермским клубом Попов стал победителем Первой лиги, а в составе «Рубина» дважды становился чемпионом России. Также в активе экс-футболиста есть четыре матча за сборную Казахстана. В качестве тренера Попов работал в «Звезде».

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