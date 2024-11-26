Дмитрий Булыкин: в Пути регионов зарождается настоящий кубковый характер

Бывший отечественный футболист Дмитрий Булыкин высказался о борьбе в Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

«Для футболистов статистика не имеет особого значения. Мы знаем случаи, когда команда выигрывает всё, а потом уступает в одном матче. Поэтому ответный матч «Локомотив» — «Динамо» будет складываться совершенно по-другому. Если ты выиграл в первом матче, никто не гарантирует победу во втором. Однако с учётом того, что «Локомотив» уступил «Спартаку», команда захочет хорошо сыграть. Но позволит ли это сделать «Динамо», которое тоже показывает хорошие матчи?

Если учесть, что это кубковый матч, после которого никто не вылетает, то могут быть смешанные составы. Из-за этого результат будет более непредсказуем. Думаю, в этой встрече будет ничья, потому что команды равны и неплохо играют в атакующий футбол. Не считаю, что вылет в Путь регионов станет критичной ошибкой для обеих команд. Конечно, не очень приятно, когда у тебя нет права на ошибку, но там зарождается настоящий кубковый характер», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.