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Трахтенберг: несмотря на Fan ID, мы способны сделать «Спартак» одной семьёй

Трахтенберг: несмотря на Fan ID, мы способны сделать «Спартак» одной семьёй
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Первый пресс-атташе в истории «Спартака», известный журналист Леонид Трахтенберг высказался о положительных переменах в московском клубе.

«В наш сверхскоростной век мы очень торопимся. Мы, люди, имеющие отношение к футболу, как-то очень спешим с прогнозами и категорическими выводами. Какого-то новобранца быстро списываем со счетов, а какого-то после одного или двух удачных матчей возносим до небес. Я — журналист советской школы, где игрока, тренера или команду оценивали после одного или двух сезонов. Потому не смею утверждать, что та же победа над «Локомотивом» зажигает перед нами зелёный свет в борьбе за чемпионство или Кубок России. Но нельзя не заметить сегодняшние перемены к лучшему.

Только вместе, как в старые добрые времена, команда, клуб и болельщики, несмотря на Fan ID, способны снова сделать «Спартак» одной семьёй. Не в дежурных словах, а в реальности. А также вернуться на те утраченные позиции, которые прочно удерживали настоящие легенды «Спартака», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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