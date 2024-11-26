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Агент Ороско подтвердил уход аргентинца из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно

Агент Ороско подтвердил уход аргентинца из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно
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Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы аргентинского полузащитника «Крыльев Советов» Франко Ороско, подтвердил, что его клиент покинет российский клуб по окончании текущего арендного соглашения. Договор между «Крыльями» и «Ланусом» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

«Это правда, что Франко покинет «Крылья Советов» этой зимой. Они не сделали ему предложение остаться. Ороско вернётся в «Ланус», — приводит слова Бермана «Матч ТВ».

Напомним, Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года в феврале 2024-го. Игрок провёл 27 матчей в составе российского клуба, в которых забил четыре гола и отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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