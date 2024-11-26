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Гладилин: «Спартаку» нужно победить везде, чтобы догнать «Зенит», — это нереально

Гладилин: «Спартаку» нужно победить везде, чтобы догнать «Зенит», — это нереально
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые не смогут выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Теоретически «Спартаку» реально догнать «Зенит», практически — нет. Барко сказал про это на эмоциях после яркой победы над «Локомотивом». Если реально оценить ситуацию, сейчас разрыв восемь очков, «Зенит» должен уступить минимум три матча, а «Спартак» — победить везде, не сыграв вничью. Это нереально. Если «Зенит» будет отступаться, есть «Краснодар». Фавориты в чемпионской гонке — «Зенит» и «Краснодар». Кто меньше потеряет очков, тот и чемпион. За третье место будут бороться «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». ЦСКА, по всей вероятности, выбывает из гонки», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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