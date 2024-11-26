Эсекьель Барко: не думаю о том, что я лидер «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос, ощущает ли он себя лидером команды. По словам Барко, для него важнее интересы команды.

«Не думаю о том, что я лидер «Спартака». Единственное, о чём я думаю, — это играть за команду, помогать ей. «Спартак» — великий клуб. Мне нравится здесь играть и работать вместе со своими товарищами», — приводит слова Барко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Эсекьель Барко сыграл за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.