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Эсекьель Барко: не думаю о том, что я лидер «Спартака»

Эсекьель Барко: не думаю о том, что я лидер «Спартака»
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Футболист московского «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос, ощущает ли он себя лидером команды. По словам Барко, для него важнее интересы команды.

«Не думаю о том, что я лидер «Спартака». Единственное, о чём я думаю, — это играть за команду, помогать ей. «Спартак» — великий клуб. Мне нравится здесь играть и работать вместе со своими товарищами», — приводит слова Барко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Эсекьель Барко сыграл за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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