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Трахтенберг: Станкович не менял состав «Спартака», как Абаскаль — пятёрками, как в хоккее

Трахтенберг: Станкович не менял состав «Спартака», как Абаскаль — пятёрками, как в хоккее
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Первый пресс-атташе в истории «Спартака», известный журналист Леонид Трахтенберг объяснил, чем нынешний главный тренер красно-белых Деян Станкович отличается от экс-наставника команды Гильермо Абаскаля.

«С последней встречи «Спартака» с «Локомотивом» прошло без малого два месяца. За это время Деян Станкович ближе познакомился с российским футболом, сделал для себя определённые выводы, по мере возможностей стабилизировал состав и не менял его, в отличие от Абаскаля, пятёрками, как в хоккее. Мне думается, что в этом кроются изменения к лучшему. Многие обращают внимание, что наш футбол отстаёт от футбола топовых чемпионатов в командной скорости. У меня ощущение, что, помимо стабилизации состава и сыгранности, Станкович стремится к тому, чтобы его команда действовала на максимальных скоростях. Это тоже бросалось в глаза в матче с «Локомотивом», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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