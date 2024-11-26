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РФС выдвинул Михаила Дегтярёва на пост главы ОКР

РФС выдвинул Михаила Дегтярёва на пост главы ОКР
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Российский футбольный союз (РФС) выдвинул министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва на пост главы Олимпийского комитета России. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое прошло во вторник, 26 ноября.

«Выдвинуть Дегтярёва Михаила Владимировича кандидатом на должность президента Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России».

Выдвинуть Дюкова Александра Валерьевича и Филиппова Марата Валерьевича кандидатами в Исполком Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России».

Избрать делегатами от РФС на Олимпийское собрание Олимпийского комитета России, которое состоится 13 декабря 2024 г. в городе Москве, следующих лиц:

— Блюмин Борис Александрович;
— Колосков Вячеслав Иванович;
— Цитович Иван Игоревич», — говорится в заявлении на сайте РФС.

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