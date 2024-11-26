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«Крылья Советов» должны 36 млн рублей на взятки судьям — губернатор Самарской области

«Крылья Советов» должны 36 млн рублей на взятки судьям — губернатор Самарской области
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» должен 36 млн рублей на взятки судьям. Обращение чиновника было опубликовано в его телеграм-канале.

«Ко мне два месяца назад пришёл один из функционеров «Крыльев Советов» и сказал: «Вы там долги пересчитываете за «Крылья», вот у нас есть ещё один долг, это порядка 36 млн рублей». Я спросил: «За что?». Он сказал: «Вы знаете, я не могу сказать». Ну, в конце концов, он мне рассказал: «Крылья Советов» должны 36 млн неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — сообщил Федорищев.

После 16 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Игоря Осинькина сыграет с «Зенитом» на выезде. Встреча состоится 1 декабря, стартовый свисток главного арбитра раздастся в 16:30 мск.

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