«Тюмень» — «Краснодар»: Смолов удвоил преимущество гостей

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Тюмень» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию. Счёт 2:0 в пользу гостей.

На 37-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов удвоил преимущество своей команды.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.