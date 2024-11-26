Гладилин: сейчас можно быть довольным «Спартаком» — проблем у команды нет

Бывший футболист Валерий Гладилин высказался об игре и результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Сейчас можно быть довольным «Спартаком». Команда определилась со стартовым составом, Станкович перестал дёргать футболистов, пошла игра в атаке. Тройка Угальде, Барко и Бонгонда забивает практически в каждой игре. Они нашли общий язык, хорошо взаимодействуют. В обороне у «Спартака» достаточно много защитников, они уже опытные, вратарская линия хорошая. Сейчас проблем нет, просто потеряно много очков в предыдущих турах. Это мешает борьбе за чемпионство, а бороться за медали — реально. А главное — Кубок, его «Спартак» может выиграть», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.