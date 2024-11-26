Первый пресс-атташе «Спартака»: «Локомотив» был обречён на поражение в дерби

Первый пресс-атташе в истории «Спартака», известный журналист Леонид Трахтенберг прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Локомотивом». Подопечные Деяна Станковича обыграли соперника со счётом 5:2.

«Локомотив» был обречён на поражение в этой игре. У «Спартака» были все предпосылки для реванша за поражение в первом круге. У меня создалось ощущение, что «Локо» играл третий тайм прошлого матча со «Спартаком». Но с тех пор в составе красно-белых произошли изменения к лучшему, и он стабилизировался: люди стали выступать на своих оптимальных позициях», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.