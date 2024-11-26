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Первый пресс-атташе «Спартака»: «Локомотив» был обречён на поражение в дерби

Первый пресс-атташе «Спартака»: «Локомотив» был обречён на поражение в дерби
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Первый пресс-атташе в истории «Спартака», известный журналист Леонид Трахтенберг прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Локомотивом». Подопечные Деяна Станковича обыграли соперника со счётом 5:2.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Локомотив» был обречён на поражение в этой игре. У «Спартака» были все предпосылки для реванша за поражение в первом круге. У меня создалось ощущение, что «Локо» играл третий тайм прошлого матча со «Спартаком». Но с тех пор в составе красно-белых произошли изменения к лучшему, и он стабилизировался: люди стали выступать на своих оптимальных позициях», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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