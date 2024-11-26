Сергей Юран: болельщики «Спартака» заждались трофеев

Бывший футболист «Спартака», экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что красно-белым пора начать выигрывать трофеи. По мнению Юрана, именно этого от «Спартака» ждут болельщики.

«Мне сложно говорить и рассуждать о кандидатурах на пост спортивного директора «Спартака». Я же всё-таки тренер. Самое главное, чтобы у клуба был результат и в команде играли хорошие футболисты. Всё-таки «Спартаку» уже пора завоёвывать трофеи. Болельщики засиделись и заждались», — приводит слова Юрана Legalbet.

В матче 16-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.