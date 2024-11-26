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«МЮ» готов предложить Кварацхелии пятилетний контракт с зарплатой € 8+1 млн — Mediaset

«МЮ» готов предложить Кварацхелии пятилетний контракт с зарплатой € 8+1 млн — Mediaset
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 23-летнему крайнему нападающему «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщает Sport Mediasetю.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить грузинскому футболисту контракт, рассчитанный на пять лет с заработной платой в размере € 8 млн в год, а также ещё € 1 млн в качестве бонусов. В свою очередь, «Наполи» хочет сохранить Кварацхелию и предлагает ему новый контракт с зарплатой в € 6 млн за сезон.

Подчёркивается, что итальянский клуб может рассмотреть вариант с трансфером нападающего примерно за € 100 млн, если ситуация не будет урегулирована к концу сезона.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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