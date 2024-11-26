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«Шинник» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:15 мск

«Шинник» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:15 мск
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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся ярославский «Шинник» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
Шинник
Ярославль
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз.

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