«Шинник» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:15 мск

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся ярославский «Шинник» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз.