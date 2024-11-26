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Юрист Князев рассказал, что может грозить судьям за возможные взятки от «Крыльев»

Юрист Князев рассказал, что может грозить судьям за возможные взятки от «Крыльев»
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Юрист Андрей Князев ответил на вопрос, что может грозить судьям за возможные взятки от «Крыльев Советов».

«Крыльям Советов» ничего не может грозить в плане уголовного дела, а тем людям, которые передавали и получали эти взятки, может грозить уголовная ответственность. Не знаю, насколько это взятка, это больше коммерческий подкуп, потому что судьи не должностные лица. Это статья 204 «Коммерческий подкуп». Если человеку передаются какие-то деньги, то наказание — в виде большого штрафа 800 тыс. рублей и больше, а также лишение свободы. Если упомянутое делает группа лиц, то это — незаконное действие. Если крупный размер взятки, то самое большое наказание — до пяти лет лишения свободы. Такое наказание человеку, который передаёт и получает взятку», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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