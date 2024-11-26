«Тюмень» — «Краснодар»: хозяева отыграли два мяча за пять минут
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Тюмень» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). На момент выхода новости счёт 3:2 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
2-й тайм
3 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 22' 0:2 Смолов – 37' 0:3 Смолов – 53' 1:3 Поройков – 57' 2:3 Поройков – 62' 3:3 Ткачук – 87'
На 62-й минуте защитник «Тюмени» Станислав Поройков оформил дубль.
Ранее, в середине первого тайма, счёт в матче открыл полузащитник гостей Данила Козлов. На 37-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте Смолов оформил дубль. На 58-й минуте Поройков сократил отставание в счёте.
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