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«Крылья Советов» репостнули заявление губернатора Федорищева о коррупции в судействе

«Крылья Советов» репостнули заявление губернатора Федорищева о коррупции в судействе
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Самарские «Крылья Советов» репостнули слова губернатора области Вячеслава Федорищева про 36 млн рублей долга преступникам и коррупцию в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Федорищев выступил с заявлением: «Крылья» должны 36 млн «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе». Видео было опубликовано в его телеграм-канале с хештегами #ЧИСТЫЙСПОРТ #ВРЕМЯДЕЙСТВОВАТЬ.

Официальный телеграм-канал «Крыльев Советов» опубликовал у себя обращение губернатора через несколько минут после его выхода.

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.

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