«Шинник» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся ярославский «Шинник» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Шинник» в Ярославле. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Шинник»: Митров, Якушевич, Чёрный, Джон, Загре, Зинков, Алейников, Малахов, Самойлов, Куль, Фёдоров.

«Акрон»: Васютин, Бардыбахин, Баранок, Витор, Димоски, Палиенко, Москвичёв, Эсанов, Бакаев, Чибота, Грибов.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.