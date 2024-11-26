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Глава РПЛ высказался о заявлении губернатора Самарской области о коррупции в судействе

Глава РПЛ высказался о заявлении губернатора Самарской области о коррупции в судействе
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе.

«Российская Премьер-Лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьёзностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.

Вместе с тем Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость», — приводит слова Алаева официальный телеграм-канал РПЛ.

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