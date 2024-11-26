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ЦСКА — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск

ЦСКА — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 26 ноября, состоится второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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