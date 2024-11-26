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Бывший руководитель российских судей Егоров высказался о скандале со взятками в Самаре

Бывший руководитель российских судей Егоров высказался о скандале со взятками в Самаре
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Экс-руководитель российских судей Александр Егоров высказался о скандале со взятками. Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

«Никаких новостей о «Крыльях Советов» не читал. Как я могу комментировать слова главы региона? Там же есть пресс-служба. Знаю, что каждый клуб, который участвует в чемпионате и первенстве России, платит какие-то взносы лиге», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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