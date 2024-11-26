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23:00 Мск
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«Тюмень» — «Краснодар»: хозяева отыгрались, уступая со счётом 0:3 по ходу матча

«Тюмень» — «Краснодар»: хозяева отыгрались, уступая со счётом 0:3 по ходу матча
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Тюмень» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). На момент выхода новости счёт в матче 3:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
3 : 3
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 22'     0:2 Смолов – 37'     0:3 Смолов – 53'     1:3 Поройков – 57'     2:3 Поройков – 62'     3:3 Ткачук – 87'    

На 87-й минуте полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук восстановил равновесие.

Ранее, в середине первого тайма, счёт в матче открыл полузащитник гостей Данила Козлов. На 37-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте Смолов оформил дубль. На 58-й минуте защитник «Тюмени» Станислав Поройков сократил отставание в счёте. На 62-й минуте Поройков оформил дубль.

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