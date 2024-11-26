Созин — о скандале с «Крыльями»: губернатор области просто обязан пойти в прокуратуру

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о скандале со взятками. Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

«Пока мы в изоляции, пошёл тренд: много говорить о занятии детско-юношеским футболом, о количестве легионеров в РПЛ и так далее. Но есть и другая уникальная возможность — вскрыть этот гнойник с судьями. Постоянно кто-то что-то говорит около, а тут — официальное лицо, целый губернатор области! Теперь он просто обязан пойти в прокуратуру и привести туда сотрудника «Крыльев», с которым он общался. И там уже решать вопрос — с властями, Дюковым и клубом. А если завтра он признается, что его не так поняли и он другое имел в виду, — уйти в отставку», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».