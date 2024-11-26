Тренер «Ариса» высказался по поводу карьеры Александра Кокорина

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о нападающем клуба Александре Кокорине.

— Интересовался ли кто-то Кокориным летом?

— Наверняка кто-то интересовался. Я не общаюсь с Сашей на эти темы, мы с ним говорим о нашей текущей работе. Не думаю, что Кокорин сейчас готов куда-то уехать. Чувствую, что головой, душой и сердцем он сейчас в «Арисе», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за клуб семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до весны 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 750 тыс.