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В РФС выступили с заявлением о словах губернатора Самарской области

В РФС выступили с заявлением о словах губернатора Самарской области
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Российский футбольный союз выступил с комментарием о словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Напомним, ранее Федорищев выступил с заявлением о том, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров.

Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

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