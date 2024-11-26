Пловчиха Дэвис осудила BBC за признание лучшей футболисткой года Банду

Серебряная медалистка Олимпиады-1980 в плавании и активистка Шэрон Дэвис раскритиковала BBC за вручение награды лучшей футболистки года нападающей женской сборной Замбии и «Орландо Прайд» Барбре Банде.

«Но он мужчина с нарушением половой дифференцировки, который провалил половые тесты, как и Семеня [легкоатлетка] и Хелиф [боксерша].

Очень грустно, что BBC активно поощряет разрушение и лишение женщин-спортсменок возможностей в спорте. Я обескуражена и разочарована, что они активно поддерживают эту несправедливость», — написала Дэвис на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В 2022 году Барбра Банда не была допущена к участию в Кубке Африки из-за повышенного тестостерона.