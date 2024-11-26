Созин: если начнётся процесс выдворения «Крыльев» из РПЛ, могут потащить другие клубы

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о скандале со взятками. Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

«Я не юрист, но если юристы докажут, что команда была уличена в даче взятки и такая команда по регламенту должна покинуть РПЛ, — «Крылья» должны убрать, вступаться тут не надо. Но я хочу подчеркнуть: это если всё прописано в регламенте. И боюсь, если начнётся процесс выдворения «Крыльев», то может пойти цепная реакция — могут потащить за собой другие клубы», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».