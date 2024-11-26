Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: если начнётся процесс выдворения «Крыльев» из РПЛ, могут потащить другие клубы

Созин: если начнётся процесс выдворения «Крыльев» из РПЛ, могут потащить другие клубы
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о скандале со взятками. Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

«Я не юрист, но если юристы докажут, что команда была уличена в даче взятки и такая команда по регламенту должна покинуть РПЛ, — «Крылья» должны убрать, вступаться тут не надо. Но я хочу подчеркнуть: это если всё прописано в регламенте. И боюсь, если начнётся процесс выдворения «Крыльев», то может пойти цепная реакция — могут потащить за собой другие клубы», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
В РФС выступили с заявлением о словах губернатора Самарской области
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android