Никита Кривцов: продление контракта Кордобы положительно повлияло на «Краснодар»

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов высказался о важности нападающего Джона Кордобы для чёрно-зелёных.

«Продление контракта Кордобы повлияло на команду только положительно. Джон — один из самых важных футболистов в «Краснодаре». На мой взгляд, на сегодняшний день Кордоба — лучший форвард в Премьер-Лиге», — приводит слова Кривцова Legalbet.

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.