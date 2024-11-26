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Агент: Маркиньос — лучший футболист в РПЛ, он всегда готов играть и забивать

Агент: Маркиньос — лучший футболист в РПЛ, он всегда готов играть и забивать
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Стефано Кастанья, являющийся агентом нападающего «Спартака» Маркиньоса, заявил о готовности своего клиента показывать яркую игру в каждом матче за красно-белых.

«Готов ли Маркиньос проявить себя в матче с «Ростовом», как и в игре с «Локомотивом»? Маркиньос — лучший игрок в российском чемпионате, он всегда готов играть и забивать», — приводит слова Маркиньоса Metaratings.

В среду, 27 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Ростовом». Игра начнётся в 20:30 мск. В матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2) Маркиньос отметился двумя результативными передачами.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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