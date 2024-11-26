Агент: Маркиньос — лучший футболист в РПЛ, он всегда готов играть и забивать

Стефано Кастанья, являющийся агентом нападающего «Спартака» Маркиньоса, заявил о готовности своего клиента показывать яркую игру в каждом матче за красно-белых.
«Готов ли Маркиньос проявить себя в матче с «Ростовом», как и в игре с «Локомотивом»? Маркиньос — лучший игрок в российском чемпионате, он всегда готов играть и забивать», — приводит слова Маркиньоса Metaratings.
В среду, 27 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Ростовом». Игра начнётся в 20:30 мск. В матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2) Маркиньос отметился двумя результативными передачами.
В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
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