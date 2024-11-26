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«Шинник» — «Акрон»: гости открыли счёт на 47-й секунде

«Шинник» — «Акрон»: гости открыли счёт на 47-й секунде
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются ярославский «Шинник» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Шинник» в Ярославле. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). На момент выхода новости счёт в матче 0:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
Шинник
Ярославль
Перерыв
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Малахов – 1'    

На 47-й секунде полузащитник «Шинника» Артём Малахов головой срезал мяч в свои ворота.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз.

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